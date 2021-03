(CNN en Español) — Al menos 32 personas murieron y 108 resultaron heridas luego que dos trenes chocaran en Egipto este viernes, según las declaraciones del Gobierno.

Se enviaron 72 ambulancias al lugar donde ocurrió el hecho, en el distrito de Tahta de la gobernación de Sohag, en el Alto Egipto, además de equipos médicos de refuerzo que fueron desde El Cairo, la capital, dijeron desde el Ministerio de Salud.

Las imágenes de la escena mostraban multitudes de personas reunidas alrededor de los restos de los trenes.

El choque sucedió después de que una persona a la que no se identificó activara un freno de emergencia, sostuvo la autoridad ferroviaria de Egipto en un comunicado.

El organismo aseguró que a las 11:42 a.m. hora local (5:42 a.m. ET) un tren que se dirigía de Asuán a El Cairo chocó con la parte trasera de un tren que se dirigía de Luxor a Alejandría, que quedó atascado en la vía luego que se activara el freno de emergencia.

El presidente de Egipto, Abdel Fattah el-Sisi, afirmó que “quien haya causado el accidente de tren de Sohag recibirá un castigo disuasorio”.

El primer ministro Mostafa Madbouly agregó que “no se tolerará ningún error ni negligencia, y el perpetrador será responsabilizado por el accidente”.

Egipto tiene un largo historial de accidentes de trenes

El sistema ferroviario de Egipto ha sido testigo de accidentes mortales casi todos los años durante las últimas dos décadas. En 2018, Egipto registró 2.044 accidentes de tren y en 2017 hubo 1.793 accidentes, según los datos publicados por la oficial Agencia Central de Movilización Pública y Estadísticas (Capmas, por sus siglas en inglés).

Hace dos años, al menos 25 personas murieron y decenas resultaron heridas en un incendio en la estación Ramses en el centro de El Cairo, la más transitada del país, luego de que un tren chocara con el andén y su tanque de combustible explotara.

Un choque entre dos trenes en Alejandría, la segunda ciudad más grande de Egipto, dejó más de 40 personas muertas y muchos más heridos en agosto de 2017.

En 2012, 44 niños murieron luego de que un tren chocara contra un autobús escolar en la gobernación de Asiut.

Sin embargo, el accidente más mortal en la historia ferroviaria de Egipto sucedió en 2012, cuando un incendio en un tren de pasajeros que viajaba desde El Cairo a Luxor provocó la muerte de más de 360 personas.