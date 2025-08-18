Chile lidera participación femenina en gran minería: ¿Qué desafíos siguen pendientes?
Por CNN Chile
18.08.2025 / 09:03
{"multiple":false,"video":{"key":"grl2V2FCocicu","duration":"00:27:01","type":"video","download":""}}
Conduce. Sebastián Aguirre.
En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre la expectación por la reunión de Donald Trump con Volodymyr Zelensky y la Unión Europea.
Además, en esta edición, dialogamos con Natalia Morales, gerenta del Consejo de Competencias Mineras CCM-Eleva, sobre la participación femenina en la gran minería.
“En la gran minería hay más de 12.200 mujeres, eso significa un porcentaje equivalente al 23.1% de participación femenina en el primer semestre de nuestro país”, sostuvo.
Mira el programa completo