Programas completos Agenda Económica

Chile lidera participación femenina en gran minería: ¿Qué desafíos siguen pendientes?

Por CNN Chile

18.08.2025 / 09:03

Conduce. Sebastián Aguirre.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre la expectación por la reunión de Donald Trump con Volodymyr Zelensky y la Unión Europea.

Además, en esta edición, dialogamos con Natalia Morales, gerenta del Consejo de Competencias Mineras CCM-Eleva, sobre la participación femenina en la gran minería.

En la gran minería hay más de 12.200 mujeres, eso significa un porcentaje equivalente al 23.1% de participación femenina en el primer semestre de nuestro país”, sostuvo.

