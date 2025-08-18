Chile lidera participación femenina en gran minería: ¿Qué desafíos siguen pendientes?

Conduce. Sebastián Aguirre.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre la expectación por la reunión de Donald Trump con Volodymyr Zelensky y la Unión Europea.

Además, en esta edición, dialogamos con Natalia Morales, gerenta del Consejo de Competencias Mineras CCM-Eleva, sobre la participación femenina en la gran minería.

“En la gran minería hay más de 12.200 mujeres, eso significa un porcentaje equivalente al 23.1% de participación femenina en el primer semestre de nuestro país”, sostuvo.

