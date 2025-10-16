Programas completos Agenda Económica

CEOs chilenos redoblan apuestas por la inteligencia artificial: ¿Cuáles son los desafíos?

Por CNN Chile

16.10.2025 / 09:07

Conduce: Sebastián Aguirre.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre el error metodológico que provocó cobros excesivos de luz.

En esta edición, también dialogamos con Luis Fernando Padilla, gerente general IBM Consulting Latam, sobre nuevo estudio que reveló que los CEOs están comprometidos con el avance de soluciones de inteligencia artificial (IA) en sus organizaciones, aunque enfrentan obstáculos estructurales y de talento.

“El consenso, con casi dos tercios de los líderes, es que la inversión en avanzar en inteligencia artificial y disrupción tecnológica no es una opcional. Entienden que es una ventaja competitiva, un diferenciador y que no pueden quedarse atrás”, sostuvo el especialista.

