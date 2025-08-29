Centro Espacial Nacional abrirá sus puertas: Público podrá ver cómo se construyen satélites

En CNN Tiempo conversamos con Héctor Contreras, coronel de la Fuerza Aérea de Chile, sobre los avances del Centro Espacial Nacional.

En una nueva edición de CNN Tiempo conversamos con el coronel de la Fuerza Aérea de Chile, Héctor Contreras, sobre los avances del Centro Espacial Nacional (CEN).

Al respecto, el coronel adelanta que “hoy día alcanzamos un 90 por ciento de ejecución de las obras“.

“Estamos pensando que la inauguración podría ser en diciembre de este año, ya a partir de enero, febrero, empezamos todo lo que es la marchablanca, que todo funcione de acuerdo a lo que está planificado. Y en marzo, abril, vamos a estar integrando los dos primeros satélites”, detalla sobre la puerta en marcha de la obra.

El coronel de la FACh, cuenta que el CEN estará ubicado en un edificio de 5.800 metros cuadrados.

“El hay que definirlo como un hub que permite avanzar en el desarrollo de conocimiento y desarrollo de tecnología espacial en el país”, agrega

Uno de los aspectos importantes de este centro será que permitirá controlar los satélites chilenos que estarán en el espacio.

“Lo importante es que de esos satélites, que son nueve en total, ocho van a ser construidos en el centro espacial” , señala.

Otra relevancia que tendrá este el CEN es la vinculación con público general, ya que permitirá a los asistes observar diversos procesos de investigación y desarrollo, gracias al diseño del edificio, que contará con ventanales directos a los laboratorios.

“Una de esas ventanas permite mirar la sala limpia, el laboratorio de desarrollo de satélites. Entonces la gente que vaya, sobre todo los niños, van a poder acercarse a la ventana y van a poder ver cómo los ingenieros y técnicos están armando los satélites” incia.

Y agrega: “La otra ventana nos permite mirar el centro control de misión, donde los ingenieros y técnicos también van a estar mirando las pantallas, controlando los satélites, bajando información, subiendo comandos“

Esta apertura también se verá en el carácter multidisciplinario de las investigaciones, ya que también se encontrarán universidades levantando proyectos.

Todo esto, destaca Héctor Contreras, en el marco de una estrategia espacial de Chile, para desarrollar tecnología espacial en el país y en el mediano y largo plazo, para de esta forma dejar de depender de otros proveedores para nosotros poder crear nuestras propias soluciones.

“Hace aproximadamente un mes atrás se publicó la Política Espacial Nacional, que en el fondo marca la hoja de ruta hacia donde el país se debe dirigir para incorporar el espacio al quehacer nacional y beneficiarse todos las ventajas que esto brinda”, concluye

Revisa la entrevista completa en el video