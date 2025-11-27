Catastro de las ferias libres en Chile: ¿Cuántas son y dónde están?

Conduce: Sebastián Aguirre.

Esta semana, se dieron a conocer los resultados del Catastro Nacional de Ferias Libres 2025, el que, entre otras cosas, evidenció un aumento del 31% en la cantidad de ferias libres en el país durante la última década.

El estudio detectó la existencia de 1.455 ferias libres en el país, un incremento del 31% a las reportadas hace una década. De igual manera, los puestos aumentaron de 113 mil a más de 163 mil, crecimiento que ha ido de la mano con una redistribución territorial.

Respecto a las características de las ferias, se constató la irrupción de la digitalización, con los medios digitales representando el 40% de las formas de pago declaradas, y se identificó avances en sustentabilidad, detectando que el 53% de las ferias han implementado iniciativas al respecto en los últimos años.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos con María José Becerra, gerenta general de Sercotec, quien reflexionó sobre los resultados. “Las ferias libres, en su definición, son espacios formales de comercialización, y no solo eso, son los espacios que nos garantizan la seguridad y la inocuidad alimentaria para nosotros”.

