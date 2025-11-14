Programas completos cnn prime

Caso Muñeca Bielorrusa: Corte Suprema abre sumario contra juez Diego Simpertigue | CNN Prime

Por CNN Chile

14.11.2025 / 15:27

Conduce: Mónica Rincón.

En una nueva edición para CNN Prime, repasamos y analizamos las noticias más importantes de la jornada.

Nueva jornada de cierres de campaña, Evelyn Matthei encabezó un acto en el Estadio Santa Laura en Independencia, Marco Enríquez Ominami en El Bosque y Harold Mayne-Nicholls en La Florida. Las polémicas de las últimas actividades han protagonizado los adherentes de Kaiser por su apoyo a la dictadura de Pinochet, y los seguidores de Jara por los gritos en contra de Carabineros.

El presidente del Colegio de Abogados Ramiro Mendoza, en CNN Prime, llamó a la Corte Suprema a abrir una investigación en contra del juez Diego Simpertigue y también a la Fiscalía. Esto, después de que viajará en un crucero con uno de los abogados del consorcio Belaz Movitec tras haber votado en favor de los recursos judiciales que enfrentaba la empresa con Codelco, revelado por Reportea.cl.

Un funcionario del Poder Judicial fue abatido a tiros luego de que apuñalará al administrador de la Corte de Apelaciones en Arica. En el lugar se encontraron 16 vainillas producto de los disparos efectuados por el personal de Carabineros y Gendarmería, mientras que el sujeto herido fue trasladado en estado grave al Hospital Regional. En la Corte se constituyó la Brigada de Homicidios de la PDI y la Fiscalía.

En Estados Unidos se puso fin al cierre de Gobierno más largo de la historia. El Congreso logró aprobar el acuerdo que mantendrá el funcionamiento hasta enero, y revertirá los masivos despidos generales llevados a cabo por el Presidente Donald Trump.

