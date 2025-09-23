Programas completos cnn prime

Carrera a la ONU ¿Qué opciones tiene Michelle Bachelet? | CNN Prime

Por CNN Chile

23.09.2025 / 00:20

Conduce: Mónica Rincón

En un nuevo CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales informaciones de la jornada:

Participación del Presidente Boric en Asamblea de la ONU podría definidr eventual candidatura de la expresidenta de Bachelet a la secretaria general de la entidad.

Experto esperan que presupuesto 2026 será estrecho y con recorte. El crecimiento del gastó público sería entre 1 y 2%.

Los detalles de la carrera presidencial en una  nueva edición de Dirección La Moneda, junto con la periodista Macarena Román.

