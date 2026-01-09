Programas completos Agenda Económica

Cambio de gobierno: ¿Cómo se prevén las relaciones entre Chile y Perú?

Por CNN Chile

09.01.2026 / 08:38

Conduce: Sebastián Aguirre.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre la Casen, la que, entre otras cosas, reveló que la pobreza bajó al 17,3%.

También dialogamos con Guillermo Ferreyros, presidente del capítulo peruano del Consejo Empresarial Chileno-Peruano, quien realizó un balance tras la visita del presidente electo José Antonio Kast a Perú.

