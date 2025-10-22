Caída mundial de Amazon Web Services (AWS) tras fallo: ¿Qué falencias dejó en evidencia?

Conduce: Sebastián Aguirre.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre la búsqueda de la Cámara Chilena de la Construcción de ampliar el subsidio al dividendo.

En esta edición, también dialogamos con Francisco Abarca, Chief Product Officer y confundador de Kuzapp, sobre la caída de AWS (Amazon Web Services) a nivel mundial.

Esta interrupción global en el servicio de computación en la nube de Amazon dejó sin funcionamiento durante horas a plataformas tecnológicas, aerolíneas y servicios financieros en varios países.

“En simple, es como que de un día para otro Google Maps borrara todas sus calles y en el fondo no puedes llegar al lugar de destino. (…) Lo realmente relevante es la vulnerabilidad que hoy tenemos y esta dependencia de herramientas digitales tan importantes como Amazon u otras”, sostuvo.

