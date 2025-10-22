Programas completos Agenda Económica

Caída mundial de Amazon Web Services (AWS) tras fallo: ¿Qué falencias dejó en evidencia?

Por CNN Chile

22.10.2025 / 09:02

Conduce: Sebastián Aguirre.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre la búsqueda de la Cámara Chilena de la Construcción de ampliar el subsidio al dividendo.

En esta edición, también dialogamos con Francisco Abarca, Chief Product Officer y confundador de Kuzapp, sobre la caída de AWS (Amazon Web Services) a nivel mundial.

Esta interrupción global en el servicio de computación en la nube de Amazon dejó sin funcionamiento durante horas a plataformas tecnológicas, aerolíneas y servicios financieros en varios países.

“En simple, es como que de un día para otro Google Maps borrara todas sus calles y en el fondo no puedes llegar al lugar de destino. (…) Lo realmente relevante es la vulnerabilidad que hoy tenemos y esta dependencia de herramientas digitales tan importantes como Amazon u otras”, sostuvo.

Mira el programa completo

DESTACAMOS

Tendencias Un "Jardín de Sanación" impulsado por Easy renueva la esperanza para la Fundación Nuestros Hijos

LO ÚLTIMO

Servicios Teatro Municipal de Santiago anuncia nueva venta masiva de vestuario: Precios parten desde los $3 mil
Metro de Santiago lanza concurso de fotografía: ¿Cómo participar?
Pareja chilena fue hallada muerta en Tacna: Mujer estaba desaparecida desde 2020 y hombre tenía orden de captura
Lanzan campaña "Chile Vota Informado 2025": Vocales de mesa, voto obligatorio, multas y más
Tras problemas en rendición del Simce: Anuncian reprogramación en establecimientos afectados y culpan a proveedor externo
Trump insiste en que Ucrania debe hacer concesiones territoriales a Rusia para terminar la guerra