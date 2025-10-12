Boric desdramatiza dichos de Tohá sobre “alergia de la izquierda” a temas de seguridad | CNN Prime

Conduce: Macarena Román.

El Presidente Gabriel Boric desdramatizó los dichos de Carolina Tohá sobre una “alergia de la izquierda” a los temas relacionados con la seguridad.

Autoridades indican que un tercio de la toma Dignidad de La Florida ya ha sido desmantelado. Alrededor de 500 viviendas todavía siguen en pie.

Miles de palestinos regresan a Gaza luego del retiro de tropas del ejército de Israel tras alto al fuego.

