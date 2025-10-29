Programas completos Agenda Económica

Banco Central mantiene la tasa de interés en 4,75%: Optaron por la cautela ante riesgos inflacionarios

Por CNN Chile

29.10.2025 / 09:11

Conduce: Sebastián Aguirre.

Este martes, el Banco Central, tras concluir su última Reunión de Política Monetaria, informó su decisión de mantener la tasa de interés en 4,75%.

Detallaron que el escenario actual “aún presenta riesgos para la trayectoria de la inflación futura, lo que amerita acumular más información antes de continuar el proceso de convergencia de la TPM a su rango de valores neutrales”.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos con Marco Correa, economista jefe de BICE Inversiones, sobre la decisión del Banco Central y el panorama económico. “Era lo esperado, no hubo grandes sorpresas por ese lado“, sostuvo.

Mira el programa completo

DESTACAMOS

Tendencias Electrodomésticos compactos: la revolución silenciosa que redefine la vida urbana en Chile

LO ÚLTIMO

Mundo Donald Trump dice que Israel “debería responder” a lo que considera violaciones del alto el fuego
¿Cómo excusarme si salí electo como vocal de mesa para las elecciones? Servel explica el procedimiento oficial
Columna de Mario Saavedra: “La revolución será televisada… en tu refrigerador”
Ministra Vallejo y dichos de "atorrantes" desde comando de Matthei: “Los felicitaría por el nivel tan bajo al que llegaron”
Revelan que Municipalidad de Providencia tiene más de $3.300 millones en deudas que no ha cobrado
De Saloon se presentará gratis en el Metro en un nuevo ciclo de "Música de Estación": ¿Cuándo y dónde será?