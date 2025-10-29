Banco Central mantiene la tasa de interés en 4,75%: Optaron por la cautela ante riesgos inflacionarios

Conduce: Sebastián Aguirre.

Este martes, el Banco Central, tras concluir su última Reunión de Política Monetaria, informó su decisión de mantener la tasa de interés en 4,75%.

Detallaron que el escenario actual “aún presenta riesgos para la trayectoria de la inflación futura, lo que amerita acumular más información antes de continuar el proceso de convergencia de la TPM a su rango de valores neutrales”.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos con Marco Correa, economista jefe de BICE Inversiones, sobre la decisión del Banco Central y el panorama económico. “Era lo esperado, no hubo grandes sorpresas por ese lado“, sostuvo.

