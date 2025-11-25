Programas completos CNN tiempo

Bajan las temperaturas en el país ¿cuánto será la máxima en Santiago? | CNN Tiempo

Por CNN Chile

25.11.2025 / 15:49

Descienden levemente las temperaturas. Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.

En el norte se mantendrán los cielos despejados desde temprano, con máximas que alcanzarán los 22 °C en Arica e Iquique, 20 °C en Antofagasta y 27 °C en Copiapó.

En el centro del país, vuelven a bajar levemente las temperaturas. 27 °C en la máxima para Los Andes, 24 °C en Rancagua, Chillán y Los Ángeles.

Avanzando hacia el sur, aumenta la presencia de nubes y bajan las temperaturas. La máxima será de 25 °C para Temuco, 21 °C en Valdivia y Puerto Montt y 12 °C en Puerto Williams.

