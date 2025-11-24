Programas completos CNN tiempo

Bajan las temperaturas ¿cuál será la máxima en Santiago? | CNN Tiempo

Por CNN Chile

24.11.2025 / 15:19

Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.

Se mantendrán los cielos despejados para la macrozona norte del país. La máxima alcanzará los 22 °C en Arica, 23 °C en Iquique y 25 °C en Copiapó.

En la capital, la máxima llegará a los 27 °C para el centro de Santiago.

En la zona centro, a medida que avanza la semana, ingresará mayor nubosidad con temperaturas que alcanzarán los 29 °C en Los Andes, 25 °C en Talca y 30 °C en Los Ángeles.

Avanzando hacia la zona sur del país, la máxima llegará a los 27 °C en Temuco y Valdivia, 20 °C para Puerto Montt, 13 °C para Punta Arenas y Puerto Williams.

