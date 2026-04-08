¿Baja la temperatura? Revisa el pronóstico del tiempo para tu ciudad | CNN Tiempo

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En el norte del país, las temperaturas experimentarán una leve baja en comparación con el miércoles 8 de abril y llegarán a máximas de 21 °C en Antofagasta y, en el caso de Arica, Iquique y Copiapó, será de 25 °C.

Tanto para Arica como para Iquique se pronostica un cielo parcialmente nublado, con las mañanas especialmente frías, y para Antofagasta junto a Copiapó se espera un cielo despejado durante la jornada del jueves 9 de abril.

Al sur de Chile, las máximas bajo los 22 °C se mantienen: Temuco llegará a los 21 °C, Valdivia a 20 °C y Puerto Montt a 15 °C.

Para Santiago también se observará una leve baja de la máxima que alcanzará los 26 °C con un clima soleado y empezará a bajar a medida que avance la semana.