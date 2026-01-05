Automatización en la industria minera: ¿Cuáles son sus beneficios y qué desafíos implica?

Conduce: Sebastián Aguirre.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre la expectación mundial por el precio del petróleo tras la caída de Nicolás Maduro en Venezuela.

También dialogamos con Nelson Wilson, head of Natural Resources & Mining de NTT Data, sobre la automatización en la industria minera. “Paso de ser un tema tecnológico a un tema estratégico“, sostuvo.

Mira el programa completo