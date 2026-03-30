Aumento en el precio del diésel: Su impacto en la industria minera nacional

Conduce: Sebastián Aguirre.

En una nueva edición de Agenda Económica, analizamos el impacto que el aumento en los precios de los combustibles podría generar en la industria minera nacional, teniendo en cuenta las medidas que anunció el Ejecutivo sobre el ajuste al impuesto al diésel.

Conversamos sobre el tema con Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero.

“Lo que pretende recaudar el Gobierno con esta medida son 135-140 millones de dólares; prácticamente el 70%, 75% de esa recaudación va a provenir de las compañías mineras”, comentó.

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