Tripulación del Artemis II ya entró en cuarentena | CNN Tiempo

En conversación con CNN Tiempo, la astrónoma, Jennifer Anguita, se refirió al programa lunar Artemis II, que tiene agendado su lanzamiento para la primera semana de abril.

La misión Artemis II de la NASA será el primer vuelo tripulado del programa Artemis, programado para lanzarse en abril de 2026. Cuatro astronautas viajarán alrededor de la Luna en la nave espacial Orion utilizando el cohete SLS, marcando la primera misión humana en el espacio profundo desde 1972.

La astrónoma Jennifer Anguita, conversó en CNN Tiempo respecto a la próxima misión de la NASA y señaló que para que el lanzamiento del cohete se lleve a cabo, se requieren ciertas condiciones climáticas como cielos despejados.

Respecto a cuanto se acercaran los astronautas a la luna, señaló: “Se espera que logren estar a una distancia aproximada de unas decenas de miles de kilómetros, quizás 50.000 kilómetros de la Luna, y uno puede decir eso es demasiado, pero la Tierra está a 385.000 kilómetros de la Luna, así que eso es lo suficientemente cerca como para poder hacer todo el estudio necesario y que el ser humano pueda volver a las cercanías de nuestro satélite natural después de más de 50 años esperando este momento“.

“Verán la Luna bastante cerca y con sus propios ojos, imagínate poner una pelota de básquetbol con el brazo estirado y poder visualizar eso y poder ver los cráteres de mejor manera y también ver la Luna por completo”, agregó.

“Recordemos que nosotros desde la Tierra sólo vemos un lado de la Luna, ellos van a orbitar la Luna de tal manera que van a poder verla de manera completa, el lado oculto que le llaman y el lado visible para nosotros y poder tomar más imágenes y obtener más detalle también de ella en la actualidad con nuevas instrumentaciones”, cerró la astrónoma.