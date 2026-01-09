Programas completos aquí se debate

Aquí se debate con el senador Rojo Edwards y los diputados Cristián Labbé, Coca Ñanco y Nathalie Castillo

Por CNN Chile

09.01.2026 / 01:01

Conduce: Mónica Rincón.

En una nueva edición de Aquí Se Debate, de CNN Chile, analizamos la coyuntura nacional e internacional junto al senador independiente José Manuel Rojo Edwards y los diputados Cristián Labbé (Partido Nacional Libertario), Coca Ñanco (Frente Amplio) y Nathalie Castillo (Partido Comunista).

DESTACAMOS

Mundo De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

Fue la culminación dramática de una campaña de varios meses cuyo objetivo final ha sido claro para quienes participaron en su planeación: derrocar a Maduro del poder. Trump, quien en ciertos momentos expresó dudas sobre el potencial de consecuencias no deseadas y la posibilidad de que EE.UU. se viera envuelto en una guerra prolongada, dejó de lado cualquier reserva y dio luz verde a la operación en los días previos a Navidad.

