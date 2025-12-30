Año nuevo 2026: ¿Cómo estará el tiempo? | CNN Tiempo

Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.

En la macrozona norte del país, se espera nubosidad parcial para Arica e Iquique dónde la temperatura máxima alcanzará los 24 °C, 29 °C para Copiapó y 21 °C en La Serena.

En la capital, el termómetro marcará los 35 °C para el centro de Santiago.

Avanzando hacia la zona central, se pronostican 36 °C en Los Andes, Talca y Chillán, 22 °C en Valparaíso con cielos parciales, y 34 °C en Los Ángeles.

En el sur del territorio nacional, la máxima será de 30 °C para Temuco, 29 °C en Valdivia y 15 °C para Punta Arenas, con probabilidad de chubascos débiles.