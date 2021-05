El economista Andrés Solimano analizó las ayudas anunciadas por el Ejecutivo en el marco de los llamados “mínimos comunes”, cuestionó la focalización de los beneficios en medio de la pandemia y llamó a simplificar los mecanismos. “Hay que simplificarse la vida, salirse de esa camisa de fuerza y declarar los beneficios universales”, aseveró el experto, quien añadió que “el gobierno en el último anuncio dijo que sería para el 90%, y uno dice quizás los más ricos no lo van a recibir, pero no lo recibirán personas con ingresos de $800 mil para arriba y eso es gente de clase media con definiciones internacionales”. Sin embargo, apuntó que el problema es que “en Chile definen clase media a alguien que gana $400 mil al mes, una nana de casa particular que gana $500 mil no califica al subsidio de vivienda porque la clasifican de clase media, no tiene mucho sentido”. Por otra parte, argumentó que “ese arquetipo de que la gente vive del Estado muchas veces lo dicen parlamentarios que han vivido del Estado por décadas, y con sueldos de $8 millones mensuales, no subsidios de $30 mil”. En el análisis internacional, Raúl Sohr comentó la solicitud del presidente de EE.UU., Joe Biden, de investigar el origen del COVID-19.