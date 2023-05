En una nueva edición de CNN Magazine, Viviana Encina conversó con la cantante, letrista musical y animadora, Andrea Tessa. La artista abordó su participación en la Vocal Jazz Gala y comentó sus impresiones respecto al género urbano. “En la variedad está el gusto, pero personalmente no me conmueve ni me llama la atención. No podría cantar reggaetón porque no lo siento“, sinceró.