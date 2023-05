En una edición de CNN Magazine, la destacada actriz nacional, Amparo Noguera, comentó sus últimos trabajos en el teatro y cine. En esa línea, habló sobre su participación en la obra “La Persona Deprimida”; en el film inspirado en el Caso Spiniak “Blanquita” y su experiencia en el cortometraje de Star Wars, “In the Stars” a cargo de la productora chilena Punkrobot. “Lo encontré realmente increíble y lo que más me gustó fue que me mostraran una animación con vida y con carácter y con personalidad (…) lo encontré realmente alucinante. Nunca había hecho algo así y me encantó“, dijo a Viviana Encina.