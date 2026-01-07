Altas temperaturas en el sur, tormentas eléctricas en el norte y chubascos en Santiago

Programas completos CNN tiempo

Por CNN Chile

07.01.2026 / 17:24

Revisa el desglose completo y el pronóstico del clima del 8 de enero en CNN Tiempo.

Las altas temperaturas se mantienen para mañana en el sur del país, desde la Región de La Araucanía hasta la Región de Los Lagos por el domo de calor que afecta la zona. Las máximas llegarán a los 29°C en Temuco, 28°C en Valdivia y 18°C en Punta Arenas. 

El calor y el cielo despejado siguen presentes en el norte, con máximas de 24°C en Arica, 30°C en Copiapó y 25°C en Iquique. Sin embargo, en la Región de O’Higgins se esperan tormentas eléctricas en la zona cordillerana.  

El clima cambia en la Región Metropolitana por una baja segregada, la máxima en Santiago será de 25°C y habrá nubosidad, con precipitaciones en la cordillera y chubascos en la zona oriente de la capital. 

Sin embargo, las altas temperaturas volverán el viernes y se mantendrán hasta la próxima semana. 

