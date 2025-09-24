Altas temperaturas continúan en el centro-sur: Pronóstico con máximas de 23° C a 27° C

La primavera en la Región Metropolitana para este jueves 25 de septiembre se presentará con cielos despejados y un ambiente soleado. Aunque la máxima tendrá un leve descenso en comparación con la jornada anterior, igualmente se recomienda mantenerse hidratado, aplicarse bloqueador solar y utilizar ropa ligera para enfrentar las altas temperaturas.

¿Cómo sigue el pronóstico del tiempo para el jueves 25 de septiembre? En la zona norte, las temperaturas máximas se mantendrán estables, bordeando entre los 20° C y 21° C.

Al avanzar hacia la zona centro-sur, se esperan contrastes: en Los Andes la jornada será calurosa, con máximas que alcanzarán los 27° C. En tanto, en Valparaíso y Rancagua, las temperaturas oscilarán entre los 16° C y 23° C. Más al sur, se prevé un descenso térmico, con máximas de 19° C en Temuco y 16° C en Valdivia.

¿Qué ocurrirá en la Región Metropolitana?

Este miércoles, la capital registró cielos completamente despejados y temperaturas más propias del verano que de la primavera. Para el jueves, se espera un leve descenso en las máximas, aunque igualmente se pronostica una jornada soleada.

Las estimaciones por comuna son:

Colina: 24° C

Santiago: 23° C

Maipú: 23° C

Mira aquí el pronóstico