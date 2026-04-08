Alerta de precipitaciones: El nuevo sistema frontal que ingresará a Chile esta semana

Durante la semana ingresará un nuevo sistema frontal al país y la meteoróloga de Meteored, Pamela Henríquez, adelantó que se pronostican posibles precipitaciones tanto en el sur como en el norte de Chile.

La experta señaló que el sistema frontal ingresará este viernes 10 de abril y dejará lluvias intensas en la Patagonia chilena.

“Este sistema frontal viene acompañado de un río atmosférico de categoría 4 —considerando que la escala va de 1 a 5— y dejará abundantes precipitaciones en esta zona de la Patagonia”, explicó.

Desde el sábado, las precipitaciones avanzarán hasta la Región del Biobío, y la meteoróloga no descartó que también se registren lluvias débiles en el norte durante el viernes, específicamente en la Región de Coquimbo y O’Higgins.

Asimismo, adelantó que tanto el jueves como el viernes de esta semana la zona norte y centro del país tendrán temperaturas más acordes a un clima otoñal.