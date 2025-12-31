Alerta por incendios forestales: Hay 9 focos activos en Chile | CNN Prime

Conduce: Felipe Hernández.

En una nueva edición para CNN Prime, repasamos y analizamos las noticias más importantes de la jornada.

El Presidente Gabriel Boric llamó a extremar las medidas de prevención en medio de la ola de calor que afecta la zona centro sur del país, tras la muerte de un voluntario de bomberos. Actualmente hay 9 incendios forestales en combate, uno de ellos en el Parque Natural La Plaza Sur, en la comuna de Las Condes, donde el fuego ya consumió cerca de 800 hectáreas de vegetación.

La Fiscalía presentó una acusación contra la organización criminal “Piratas de Aragua”, una facción del Tren de Aragua, por su presunta participación en el secuestro y homicidio del ex teniente venezolano Ronald Ojeda. El equipo contra crimen organizado y homicidios del Ministerio Público solicitó penas que van desde los 5 años de cárcel hasta presidio perpetuo calificado, según la participación de cada imputado.

La CIA ejecutó, a comienzos de este mes, un ataque con drones en una instalación portuaria en la costa de Venezuela, se trata del primer ataque conocido de Estados Unidos contra un objetivo al interior de ese país. Según fuentes de CNN, la operación no dejó víctimas fatales.

Francisco “Paqui” Meneghini fue presentado oficialmente como el nuevo Director Técnico de Universidad de Chile. El entrenador argentino aseguró que están atentos a la situación de Eduardo Vargas, quien podría regresar al club azul tras 14 años en el extranjero.