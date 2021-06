La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, se refirió al asesinato de la subinspectora Valeria Vivanco de la PDI, quien murió de un disparo durante la tarde del domingo. “Detrás de un uniforme hay un ser humano, una mujer, una mamá, una nieta, una colega y eso es lo que no soportamos”, lamentó. Junto a esto, indicó que “el nivel de violencia que hoy existe desborda toda tranquilidad que puedan sentir los vecinos de la comuna. No podemos seguir viviendo en estas situaciones”. Junto a esto, cuestionó la baja dotación de personal de seguridad en La Pintana y argumentó que “creo que no somos importantes, sentimos que no somos importantes, hemos reclamado muchas veces, pero me cuesta mucho que me atiendan los ministros” y que “creo que no nos escuchan, no sé qué más tiene pasar para que entren recursos”. En el análisis internacional, Raúl Sohr comentó las resoluciones que adoptó el G7 para combatir la pandemia.