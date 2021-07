Durante el ciclo de debates a los precandidatos presidenciales, un asunto que generó polémica fue una pregunta realizada al candidato Gabriel Boric sobre si el Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) que sufre podría ser un impedimento para ejercer como presidente. En conversación con “Última Mirada”, el psiquiatra Alberto Larraín sostuvo que “es muy bueno hablar de salud mental, el problema está dado en que la pregunta tiene una presunción de base, que es que la enfermedad que el candidato presentaría lo inhabilitaría a poder presentar condiciones de estrés. Entonces la pregunta, básicamente, lo que refleja es un nivel de desconocimiento importante de cómo funcionan las enfermedades mentales y qué es lo que vive la mayoría de las personas que las padecen”. Con respecto a cómo se aborda en general este asunto en el país, el experto señaló que “lo que pasa es que pareciera desconocer que la gran mayoría de las enfermedades mentales son transitorias y que básicamente con un buen tratamiento y con un buen acompañamiento no inhabilitan a la persona para poder desarrollar ningún tipo de acción después porque quedan completamente sanas”. “Nuestro problema es que la mayoría de las personas no accede a tratamiento en Chile”, añadió, y afirmó que “la pregunta que tendría que hacerse es una persona con una enfermedad mental, que no tiene tratamiento es ¿cómo hacemos para que pueda acceder?”. En tanto, el analista internacional Raúl Sohr se refirió al retiro de las tropas estadounidenses de Afganistán, fijado para el próximo 31 de agosto.