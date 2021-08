La directora ejecutiva del decanato de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile y ex directora del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Ximena Clark, explicó en Agenda Económica la última la reciente Encuesta Suplementaria de Ingresos. Clark sostuvo que “aquí hay algo que es bien importante mencionar y que el ministro del Trabajo algo mencionó: pareciera ser que, con todo el impacto de la pandemia, no hubo grandes impactos en los niveles de ingreso entre 2019 y 2020. Sin embargo, algo que está explicando esta no diferencia dramática hacia abajo básicamente que es lo que uno hubiese esperado, es que hay un cambio de composición de las personas que están ocupadas y lo que estamos viendo es que –si uno separa por nivel educacional, como para obviamente hacer un aproximado de lo que son sus calificaciones– las personas que más se ven afectadas son las personas con educación primaria, y no secundaria, en el sentido de que salen del mercado laboral”.