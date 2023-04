El Ministerio de Hacienda presentó el primer catálogo de proyectos en zonas afectadas por los incendios forestales, con el fin de recibir donaciones a través del Fondo Nacional de la Reconstrucción. Trinidad Undurraga, secretaria ejecutiva del fondo, comentó a Agenda Económica: “La reconstrucción del país es una tarea de todos. Es una tarea por supuesto del sector público. Tenemos que tener en cuenta que esto tiene un costo estimado de US$ 880 millones, y en eso el Estado estima que va a destinar US$ 480 millones en esta vía, y es necesario el apoyo de privados, porque con este fondo no solamente se beneficia infraestructura pública, sino también se puede beneficiar a infraestructura privada que se vio afectada por la catástrofe y recibir beneficios tributarios para esa reconstrucción”.