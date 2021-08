El jefe de Estudio de Trading Capitaria, Ricardo Bustamante, conversó con Agenda Económica sobre el repunte del dólar y no descenso de los $770 de la moneda norteamericana. Al respecto, y tras ser consultado si es lejano o no que dicha moneda rompa la barrera de los $800, el especialista sostuvo que “no, para nada lejano. De hecho, es muy probable que veamos pronto esa ruptura de los $800, especialmente si la FED es mucho más concreta en sus comentarios en decir que va a comenzar su proceso de retiro de estímulos y también no hay que olvidarse de la incertidumbre política que viene en Chile, especialmente, porque no hay ninguna claridad de quién va a ser el próximo presidente”. Bustamante además señaló que la “Convención Constituyente ha generado más dudas que certezas lamentablemente y eso también es un factor de incertidumbre adicional hacia el país”.