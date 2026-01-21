Programas completos donald trump

Foro de Davos enciende alertas por tensiones entre EE.UU. y Europa: ¿Qué impacto tienen en la economía global?

Por CNN Chile

21.01.2026 / 09:13

En una nueva edición de Agenda Económica, analizamos los hitos de la actualidad internacional, con especial foco en el Foro Económico Mundial de Davos. Abordamos el protagonismo de Donald Trump en la cita alpina y el impacto global de las crecientes tensiones diplomáticas respecto a Groenlandia. 

Sobre eso hablamos con el director de Riesgo Financiero en PwC Chile, Patricio Jaramillo, sobre el complejo escenario internacional marcado por las tensiones entre Estados Unidos y Europa, las amenazas arancelarias y la incertidumbre geopolítica, temas que han sido eje de la cumbre internacional. El experto advirtió que estos factores están generando alta volatilidad en los mercados financieros y reflejan un quiebre estructural en el orden económico global. 

