SQM dio a conocer su resultado correspondiente al primer trimestre de este 2023 y destaca que la minera no metálica aportó con más de US$ 1.000 millones al tesoro público. El informe además detalla que los ingresos de la compañía durante los tres primeros meses de año llegaron a los US$ 2.263 millones, con ganancias cercanas a los US$ 750 millones. Las proyecciones también son buenas, ya que esperan que la demanda por el litio, según reveló el gerente general de la empresa, Ricardo Ramos, aumente cerca de 20% en 2023 y con ello también el precio del mineral a nivel mundial.