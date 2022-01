Un estudio de Enlace Inmobiliario reveló que las solicitudes de preaprobación de créditos hipotecarios cayeron en el último trimestre de 2021. Sergio Barros, director ejecutivo de Enlace Inmobiliario, comentó en Agenda Económica que “esto tiene que ver con un concepto que nosotros llamamos autoexclusión. Esto tiene que ver: ¿para qué voy a solicitar un crédito, para qué voy a embarcarme en un proceso de financiamiento si sé que no me van a dar? En las noticias, en la prensa, en general en las comunicaciones se informa que está cada vez más complicado acceder al financiamiento. Las tasas se han multiplicado por dos en los últimos 12 meses, los bancos están mucho más restrictivos a la hora de evaluar y es una realidad. Por lo tanto, me bajo del carro y decido aplazar, esperar a que mejoren las condiciones”.