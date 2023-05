Continúa la discusión por el techo de la deuda en Estados Unidos. Ricardo Bustamante, jefe de Estudios Trading de Capitaria, comentó en Agenda Económica qué ocurriría si se alcanza un impago por parte del país norteamericano: “Sería la primera en la historia que caería en default. ¿Qué implica un impago? Toda la gente que esté contratada por el Gobierno no recibiría su sueldo, no habría seguros sociales, no se les pagaría a los obtenedores de bonos del Tesoro de Estados Unidos. Por lo tanto, se generaría una pérdida de confianza gigantesca y probablemente marcaría un antes y un después con respecto a ver a Estados Unidos como la mayor economía del mundo; es un tema muy importante y que tiene implicancias a nivel mundial”.