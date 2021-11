El martes, el proyecto del cuarto retiro de los fondos de AFP fue rechazado en el Senado, por lo que la iniciativa deberá pasar a Comisión Mixta. En conversación con Agenda Económica, el senador y presidente de la comisión de Constitución, Pedro Araya, lamentó que Carolina Goic votara en contra del proyecto. “Lamento la actitud que tuvo Carolina Goic en el Senado. Entendemos la posición de la derecha en esta materia, pero esperábamos que ella entendiera lo que está pasando con muchas familias de clase media que esperan ansiosas qué es lo que va a pasar con este retiro de AFP, sobre todo cuando los efectos económicos de la pandemia están lejos de terminar”, expresó. Tras ello, Araya no ve del todo claro el futuro del proyecto.”En los distintos discursos, especialmente de la derecha, que fue la que rechaza este proyecto, ellos no se abren a la posibilidad de corregir el proyecto. Simplemente dicen que lo van a rechazar, que no están dispuestos a un cuarto retiro y eso nos deja en una situación bastante compleja porque no sabemos hasta dónde están disponibles a acceder con el objeto de poder sacar adelante el proyecto”, dijo.