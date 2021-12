El vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), Pablo Terrazas, conversó con Agenda Económica sobre la adjudicación que está haciendo la agencia estatal de seis nuevos proyectos de hidrógeno verde. Terrazas señaló que, con la iniciativa, “lo que estamos buscando es adelantar el desarrollo de esta industria (…) Esta es una industria que todavía, por la economía en escala, no es rentable, por eso no se ha desarrollado en el mundo, pero nosotros desde Corfo queremos poner este subsidio de cofinanciamiento que no solamente tiene la virtud de entregar recursos, sino que también es una demostración, una especie como de certificado, de que la Corfo, el Estado de Chile, quiere que estos proyectos se hagan”, sostuvo.