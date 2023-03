Ante las preocupaciones de ciberseguridad que han registrado por uso de Tiktok, Nicolás Silva, experto en Tecnología de Asimov Consultores, comentó en Agenda Económica que “razones técnicas en realidad no hay muchas, más que todo son razones políticas, porque lo que la aplicación hace no es más de lo que hace el resto de las aplicaciones de redes sociales que existen, como Facebook o Instagram, que en el fondo es capturar datos del uso de la aplicación”. Respecto al caso en Chile, Silva sostuvo que para él “no es fundado el temor. No hay ningún riesgo de seguridad nacional en el uso de Tiktok. Como son razones políticas, hay muchas empresas y otros gobiernos se han ido sumando por el tema de estar en esto políticamente con Estados Unidos. No hay ninguna evidencia de que Tiktok está haciendo algo adicional de lo que está haciendo el resto de las aplicaciones. No hay riesgo de seguridad”, añadió.