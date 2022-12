En medio de foro internacional InvestChile 2022, el cual busca atraer US$ 4.000 millones en inversión, el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, comentó en Agenda Económica que “los inversionistas no es que son personas que lo que buscan es que en los países no cambie nada, sino que lo que buscan es tener certezas de cómo van a ser esos cambios. Nosotros argumentamos como Gobierno que es posible tener una agenda de cambios, pero una agenda de cambios con certidumbre, que no tenga sorpresas para el sector privado, que sea muy conversada también con el sector privado”. “Cuando converso con inversionistas, sobre todo internacionales, nunca he escuchado una aprensión respecto al interés que tiene Chile en hacer reformas estructurales”, afirmó.