Controversia ha generado la propuesta planteada por el gobierno de Joe Biden de liberar las patentes de las vacunas contra el COVID-19 de manera temporal, para así potenciar su fabricación masiva a nivel mundial. En Agenda Económica, el ex director de INAPI, Maximiliano Santa Cruz, afirmó que “desde la creación del sistema internacional, todos los países que forman parte de él han entendido que en circunstancias muy extraordinarias de emergencia, el sistema intelectual acepta ciertos mecanismos para contrapesar el derecho exclusivo o monopolio que tiene un titular. No he visto en mi vida una situación más extraordinaria que esta para empezar a conversar estas cosas”.