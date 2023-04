Las exportaciones durante marzo subieron 13,1% con relación al mismo periodo del mes anterior y llegaron a niveles récords: superaron los US$ 9.700 millones. Por otro lado, las importaciones bajaron 17,3%, reflejo nuevamente de una demanda interna algo más débil y marca así seis meses consecutivos de descenso, alcanzando ya los US$ 6.800 millones. De esta forma, la balanza comercial marcó un superávit cercano a los US$ 2.900 millones, el registro más alto en casi 16 años. El economista y ex director de Presupuestos Matías Acevedo abordó el tema en Agenda Económica.