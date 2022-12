Ante un alza de ciberataques, Marcelo Felman, director de Ciberseguridad para Microsoft Latinoamérica, comentó en Agenda Económica que actualmente en Chile “estamos más expuestos, por lo tanto, los cibercriminales son nuestra principal amenaza en Chile y América Latina”. “Tenemos que estar preparados ante eso. Hay muchas cifras que apuntan a lo mismo. El 33% de los ciberataques están dirigidos hacia las pymes, es decir, esto no es solamente algo de las grandes empresas. Otra cifra dice que el 61% de ellas no logran recuperarse ante un incidente, no pueden volver a operar”, afirmó.