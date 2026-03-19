Agenda Económica: Guerra en Medio Oriente dispara el precio del petróleo a US$115 y golpea los combustibles en Chile

Ataques israelíes a instalaciones energéticas en Irán y la represalia iraní en Catar generan una escalada en los mercados globales. El barril Brent supera los US$115 y el gas natural licuado sube 25%. En Chile, ENAP ya anunció un alza de $107 en la parafina, mientras el gobierno evalúa modificaciones al MEPCO para contener el impacto fiscal.

La escalada bélica en Medio Oriente encendió las alarmas en los mercados energéticos globales. Ayer, Israel atacó las instalaciones de gas licuado de South Pars en Irán, uno de los yacimientos más grandes del Golfo Pérsico.

Horas después, Irán respondió contra la ciudad industrial de Ras Laffan en Catar, el mayor centro de exportación de gas natural licuado del mundo, que abastece cerca del 20% del suministro global. Las autoridades cataríes reconocieron “daños extensos” en sus instalaciones.

Impacto en Chile

Como consecuencia, el precio del barril Brent superó los US$115, mientras el gas natural licuado repuntó un 25%. En Chile, los efectos ya se sienten: ENAP anunció un alza de $107 en el precio de la parafina a partir de este jueves, justo cuando aumenta su uso en calefacción domiciliaria. Las bencinas, por ahora, no registran variaciones.

El gobierno analiza modificaciones al MEPCO, el mecanismo que suaviza las alzas de combustibles. Expertos advierten que sostenerlo tiene un alto costo fiscal en un contexto de estrechez. El senador Gastón Saavedra (PS) llamó a “decisiones de unidad nacional” y advirtió que el impacto recaerá en “los que menos ganan”. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, aún no define el curso de acción.