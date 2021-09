El diputado y presidente de la comisión de Trabajo, Gabriel Silber, comentó en Agenda Económica el avance de la Ley de Corta de Pensiones tras la aprobación unánime del proyecto en general en la instancia. El parlamentario DC sostuvo que “uno ve, y me hago cargo tal vez de mis colegas de la oposición, porque todos fundamentaron su voto en esa línea, sentimos que no hay holgura para rechazar lo que es un incremento respecto de los pensionados del Pilar Solidario. Puede ser exiguo, son $14.000, tal vez no haga mucho la diferencia, pero todo lo que implique un avance al final del día, mucho o poco, lo vamos a apoyar”. “No hay holgura política o miopía respecto de tomar una decisión como rechazar un proyecto que al final del día son US$1.600 millones adicionales, requiere la robustez de este sector”, expresó.