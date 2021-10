El economista y asesor del estudio de la Fiscalía Nacional de Economía (FNE) que propuso realizar cambios al negocio del gas, entre ellos, la prohibición de la distribución a consumidores de Gasco, Abastible y Lipigas por presentar una baja competitividad en el mercado, Eduardo Saavedra, precisó en Agenda Económica que “los datos no dan, por ahora, para decir que hay colusión”. “Si llegan con una acusación de colusión con esta información al Tribunal de la Competencia a la Fiscalía le va a ir mal. No tengo dudas”, manifestó. “La demostración de colusión es demostrar un ilícito, que es ponerse de acuerdo, que se pusieron de acuerdo para poner precios altos”, mencionó, pero precisó que “la información no muestra eso”. “Como el fiscal dice, hay otra división en la Fiscalía que podría -no lo sé- estar mirando estos antecedentes de haber si se configura colusión, pero los datos que nosotros tuvimos a la vista que son el estudio y conversar los resultados con la gente de la Fiscalía no muestran colusión. Por eso me imagino que el fiscal se cuida de usar esa palabra tan odiosa. Los datos no dan, por ahora, para decir que hay colusión”, afirmó.