El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), David Acuña, comentó en Agenda Económica los aspectos del recién presentado Informe Nacional de los Diálogos por Pensiones Dignas impulsado por el Gobierno. Ad portas del ingreso del proyecto de reforma previsional, el líder de la multisindical fue enfático: “Entendemos que todo incremento de cotización no debe ir a las AFP hoy día, no podemos seguir profundizando ese negocio que está tan deslegitimizado. Entonces, necesitamos generar un nuevo actor en el mundo; se ha hablado de una AFP estatal en algún momento o alguna entidad que pueda administrar los nuevos fondos previsionales nacidos de este nuevo incremento previsional. Entonces, nosotros siempre hemos apuntado a que hemos abrazado fuertemente la propuesta No Más AFP”.