Luego que el IPC de julio registró una variación de 1,4%, Cristián Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios (CEEN) de la Universidad del Desarrollo (UDD), manifestó en Agenda Económica: “No me extrañaría que en alguno de los meses venideros la inflación en 12 meses comparada con el mismo mes del periodo anterior bordeara el 15%. Ahora, eso no significa que el promedio de la inflación del año sea de 15%, yo creo que vamos a cerrar un poquito más bajo que eso. Pero, no es descartable que veamos algún mes de inflación cercana al 15%”.