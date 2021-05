El ex director de Relaciones Económicas Internacionales y uno de los negociadoras del TLC con Estados Unidos, Andrés Rebolledo, explicó en Agenda Económica los detalles del proceso de resolución de controversias que se activó entre la aseguradora estadounidense Ohio National y el Estado de Chile por los anticipos en las rentas vitalicias. “Yo creo que en este caso tiene razón el Estado de Chile, porque no será fácil probar el daño económico”, afirmó el también ex ministro de Energía. Respecto a la postura del Ejecutivo, señaló que “una cosa es lo que el Gobierno pueda valorar o no, o criticar respecto a la medida del retiro del 10%; y otra cosa es defender los intereses del Estado de nuestro país. Eso es un rol distinto y quienes conducen las relaciones económicas internacionales tienen que asumir que ese es el rol: defender los intereses del país. Creo que así es cómo lo ha dicho el ministro Allamand”.