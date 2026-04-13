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Afonso Sartorio, de EY Latinoamérica, analiza las oportunidades y riesgos para la industria minera chilena

Por CNN Chile

13.04.2026 / 08:45

Conduce: Sebastián Aguirre.

En una nueva edición de Agenda Económica hablamos sobre las oportunidades y riesgos para la industria minera en Chile en un contexto internacional en constante cambio.

Para ello hablamos con Afonso Sartorio, líder de Minería y Metales Latam EY, quien comentó el escenario que se observa: “Cambia un poco en el corto plazo porque podemos tener fluctuaciones de precio; a largo plazo, los yacimientos están donde están y Chile es muy afortunado en ese sentido”.

“A largo plazo, las inversiones van a suceder en los países que tienen tecnología y yacimientos. Y la venta va a ser un poco más compartida”, acotó.

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