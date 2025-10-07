Advierten que reducción de presupuesto en OO.PP. “tendrá un impacto en el empleo de la construcción”

Conduce: Nicolás Paut.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica PM, conversamos con Carlos Cruz, director ejecutivo de Consejo de Políticas de Infraestructuras, sobre la baja de presupuesto en infraestructura para el 2026.

Cruz señaló que la baja en el presupuesto en obras pública “va a tener un impacto muy fuerte en la reducción de la actividad de la construcción y un impacto muy fuerte en el empleo de la construcción”.

“Hasta cuando es cierto el compromiso del gobierno con crecimiento, si lo que se está haciendo reducir la partida más relevante para el impulsar el crecimiento, como es la inversión en infraestructura”, agregó.

Además, en este capítulo abordamos la decisión del gobierno de perseverar en las instancias para evitar el avance del proyecto minero Dominga.

